"Ангел" Victoria's Secret снялась в вязаном купальнике

Модель бренда Victoria's Secret Эльза Хоск показала фигуру в купальнике - манекенщица стала лицом нового выпуска австралийского Elle, передает NUR.KZ.

Хоск опубликовала снимки для модного журнала в своем профиле в Instagram.

Перед камерой Эльза позировала в красном крошечном вязаном бикини с розой на лямке. Модель решила дополнить свой образ черной кепкой.

В этой же кепке она позировала и на другом снимке - там Хоск примерила на себя черное платье с вырезом на спине.

"Поздравляю с тем, что тебя поместили на обложку нового номера", "Девушка-мечта", "Сногсшибательная красота", "Выглядишь удивительно", - писали поклонники.

По информации models.com, Хоск родилась в Стокгольме в семье Пола и Марьи Хоск. С 2015 года сотрудничала с Victoria's Secret, попав в число "ангелов" компании.

На официальном сайте модели говорится, что с раннего детства она увлечена модой и дизайном. В 12 лет ей подарили швейную машинку, и она начала повторять образы из модных журналов.

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