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"Богиня": 45-летняя Летиция Каста снялась в прозрачном наряде

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Летиция Каста
Летиция Каста. Фото: instagram.com/laetitiacasta

Супермодель Летиция Каста восхитила своих фанатов новыми откровенными снимками - "экс-ангел" Victoria’s Secret снялась в прозрачном наряде, передает NUR.KZ.

Кадры новой фотосессии она опубликовала в своем Instagram-аккаунте. 45-летняя модель похвасталась своей фигурой.

Каста предстала перед камерой лежа на лестнице в особняке. Для съемки знаменитость выбрала прозрачный комбинезон черного цвета.

А на другом снимке она запечатлена в комплекте нижнего белья черного цвета и белой майке.

"Богиня", "Шикарная женщина", "Самая красивая из живущих на Земле", "Бесконечно люблю", "Наша любимая Фальбала (одна из ролей Касты - прим. ред.)", - писали они.

По информации IMDb, Летиция Каста родилась во Франции в 1978 году. Все свое детство она провела с семьей в Нормандии.

15-летнюю Летицию на берегу однажды увидел сотрудник парижского агентства Madison Models, который попросил отца девочки сделать несколько кадров для компании. Снимки очень понравились основателю Madison Models, а также директору французского журнала Elle.

После чего юную красавицу пригласили работать моделью.

В 1996 году Летиция стала одной из ведущих моделей Victoria's Secret, а затем три года подряд снималась в журнале Sports Illustrated Swimsuit Edition. Она появилась более чем на 100 обложках модных журналов, таких как Cosmopolitan и Glamour.

В 1999 году она снялась в фильме "Астерик и Обеликс против Цезаря", где сыграла роль красавицы Фальбалы. На тот момент этот фильм был самой дорогой лентой, которую когда-либо снимали французские кинематографы. Комедия стала хитом в Европе и за ее пределами, а Летиция Каста обрела армию новых поклонников.

После успешного дебюта Каста продолжила сниматься в фильмах и сериалах, однако больше внимания уделяет модельному бизнесу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2050544-boginya-45-letnyaya-letitsiya-kasta-snyalas-v-prozrachnom-naryade/

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