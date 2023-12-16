"Богиня": 45-летняя Летиция Каста снялась в прозрачном наряде
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Супермодель Летиция Каста восхитила своих фанатов новыми откровенными снимками - "экс-ангел" Victoria’s Secret снялась в прозрачном наряде, передает NUR.KZ.
Кадры новой фотосессии она опубликовала в своем Instagram-аккаунте. 45-летняя модель похвасталась своей фигурой.
Каста предстала перед камерой лежа на лестнице в особняке. Для съемки знаменитость выбрала прозрачный комбинезон черного цвета.
А на другом снимке она запечатлена в комплекте нижнего белья черного цвета и белой майке.
"Богиня", "Шикарная женщина", "Самая красивая из живущих на Земле", "Бесконечно люблю", "Наша любимая Фальбала (одна из ролей Касты - прим. ред.)", - писали они.
По информации IMDb, Летиция Каста родилась во Франции в 1978 году. Все свое детство она провела с семьей в Нормандии.
15-летнюю Летицию на берегу однажды увидел сотрудник парижского агентства Madison Models, который попросил отца девочки сделать несколько кадров для компании. Снимки очень понравились основателю Madison Models, а также директору французского журнала Elle.
После чего юную красавицу пригласили работать моделью.
В 1996 году Летиция стала одной из ведущих моделей Victoria's Secret, а затем три года подряд снималась в журнале Sports Illustrated Swimsuit Edition. Она появилась более чем на 100 обложках модных журналов, таких как Cosmopolitan и Glamour.
В 1999 году она снялась в фильме "Астерик и Обеликс против Цезаря", где сыграла роль красавицы Фальбалы. На тот момент этот фильм был самой дорогой лентой, которую когда-либо снимали французские кинематографы. Комедия стала хитом в Европе и за ее пределами, а Летиция Каста обрела армию новых поклонников.
После успешного дебюта Каста продолжила сниматься в фильмах и сериалах, однако больше внимания уделяет модельному бизнесу.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2050544-boginya-45-letnyaya-letitsiya-kasta-snyalas-v-prozrachnom-naryade/