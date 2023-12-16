"Богиня": 45-летняя Летиция Каста снялась в прозрачном наряде

Супермодель Летиция Каста восхитила своих фанатов новыми откровенными снимками - "экс-ангел" Victoria’s Secret снялась в прозрачном наряде, передает NUR.KZ.

Кадры новой фотосессии она опубликовала в своем Instagram-аккаунте. 45-летняя модель похвасталась своей фигурой.

Каста предстала перед камерой лежа на лестнице в особняке. Для съемки знаменитость выбрала прозрачный комбинезон черного цвета.

А на другом снимке она запечатлена в комплекте нижнего белья черного цвета и белой майке.

"Богиня", "Шикарная женщина", "Самая красивая из живущих на Земле", "Бесконечно люблю", "Наша любимая Фальбала (одна из ролей Касты - прим. ред.)", - писали они.

По информации IMDb, Летиция Каста родилась во Франции в 1978 году. Все свое детство она провела с семьей в Нормандии.

15-летнюю Летицию на берегу однажды увидел сотрудник парижского агентства Madison Models, который попросил отца девочки сделать несколько кадров для компании. Снимки очень понравились основателю Madison Models, а также директору французского журнала Elle.

После чего юную красавицу пригласили работать моделью.

В 1996 году Летиция стала одной из ведущих моделей Victoria's Secret, а затем три года подряд снималась в журнале Sports Illustrated Swimsuit Edition. Она появилась более чем на 100 обложках модных журналов, таких как Cosmopolitan и Glamour.

В 1999 году она снялась в фильме "Астерик и Обеликс против Цезаря", где сыграла роль красавицы Фальбалы. На тот момент этот фильм был самой дорогой лентой, которую когда-либо снимали французские кинематографы. Комедия стала хитом в Европе и за ее пределами, а Летиция Каста обрела армию новых поклонников.

После успешного дебюта Каста продолжила сниматься в фильмах и сериалах, однако больше внимания уделяет модельному бизнесу.