"Заболеешь, если продолжишь терять вес": Ханде Эрчел обеспокоила фанатов худобой

Ханде Эрчел. Фото: instagram.com/handemiyy

Звезда турецкого сериала "Постучись в мою дверь" Ханде Эрчел попозировала в платье с глубоким декольте и вдохновила подписчиков в Instagram на комплименты, но некоторые попросили ее больше не худеть, передает NUR.KZ.

Поклонники оценили и красивую фигуру актрисы, и необычный дизайн ее вечернего платья с глубоким декольте. Лучезарная улыбка девушки украсила их ленту.

"Белая роза также стала бонусом вашей красоты", "Мир прекрасен, моя дорогая", "Великолепно и красиво, как всегда", "У тебя уникальная красота, и я уверен, что ты все еще самая красивая женщина в мире", - оставили свои отзывы поклонники.

Однако некоторых серьезно обеспокоило то, что девушка, по их мнению, стала слишком худой.

"Мне нравилась Эда, когда она была в фильме, а эта - нет, она теперь совсем другая и эта мне совсем не нравится", "Лицо красивое. Остальная часть тела - скелет. Пожалуйста, ты заболеешь, если продолжишь терять вес. Это некрасиво", - написали комментаторы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2033421-zaboleesh-esli-prodolzhish-teryat-ves-hande-erchel-obespokoila-fanatov-hudoboy/