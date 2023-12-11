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"С годами все лучше": Дильназ Ахмадиева в разных образах собрала комплименты в Сети

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Дильназ Ахмадиева
Дильназ Ахмадиева. Фото: instagram.com/dilnaz_akhmadiyeva

Казахстанская певица Дильназ Ахмадиева разместила в соцсети рабочие кадры новой фотосессии. Эффектные образы исполнительницы хита "Золотой" пришлись по душе ее фолловерам, передает NUR.KZ.

"Следите за моей лентой. Скоро будут фоточки", - написала она, отметив, что те, кто помог создать ей фотосессию, являются настоящими профессионалами своего дела.

43-летняя певица примерила разные образы, которые фанаты оценили по достоинству.

"Какая она шикарная, годы идут, а она все такая же", "Неотразимая Дилечка!", "Дильназ цветет и пахнет", "Лучшая", "Какая хорошенькая! Добрая и воспитанная!", "Мощная фотосессия получилась, Дильназ, вы супер", "Восточная красавица", "Люблю вас", "Божественная красота! И божественный голос", "Бесподобная", "Умереть, не встать", "Красивая, дерзкая и, к тому же, нежная и женственная", "С годами все лучше и красивее", - отреагировали фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2050185-s-godami-vse-luchshe-dilnaz-ahmadieva-v-raznyh-obrazah-sobrala-komplimenty-v-seti/

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