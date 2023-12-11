"С годами все лучше": Дильназ Ахмадиева в разных образах собрала комплименты в Сети

Казахстанская певица Дильназ Ахмадиева разместила в соцсети рабочие кадры новой фотосессии. Эффектные образы исполнительницы хита "Золотой" пришлись по душе ее фолловерам, передает NUR.KZ.

"Следите за моей лентой. Скоро будут фоточки", - написала она, отметив, что те, кто помог создать ей фотосессию, являются настоящими профессионалами своего дела.

43-летняя певица примерила разные образы, которые фанаты оценили по достоинству.

"Какая она шикарная, годы идут, а она все такая же", "Неотразимая Дилечка!", "Дильназ цветет и пахнет", "Лучшая", "Какая хорошенькая! Добрая и воспитанная!", "Мощная фотосессия получилась, Дильназ, вы супер", "Восточная красавица", "Люблю вас", "Божественная красота! И божественный голос", "Бесподобная", "Умереть, не встать", "Красивая, дерзкая и, к тому же, нежная и женственная", "С годами все лучше и красивее", - отреагировали фанаты.