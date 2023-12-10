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16-летняя дочь Миллы Йовович в элегантном платье вызвала восхищение в Сети

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Эвер Андерсон
Эвер Андерсон. Фото: instagram.com/everanderson

16-летняя дочь звезды Голливуда Миллы Йовович Эвер Андерсон появилась на модном мероприятии в элегантном платье. Образ пришелся по душе подписчикам юной звезды, передает NUR.KZ.

Эвер Андерсон пошла по стопам матери и уже активно пробует свои силы в кино.

Помимо актерской карьеры, девочка посещает светские мероприятия. На этой неделе Эвер посетила 30-ю церемонию ELLE Women in Hollywood 2023, организованную журналом в честь женщин, трудящихся в Голливуде по ту сторону камер.

Фотографиями с вечера Эвер поделилась на своей странице в Instagram.

К слову, на мероприятии девочка появилась без знаменитых родителей - мамы-актрисы Миллы Йовович и папы-режиссера Пола Андерсона.

Для выхода она выбрала платье-комбинацию из черного шелка, балетки в тон и длинные золотистые сережки. Подписчикам Эвер очень понравился ее образ.

"Остальные звезды отдыхают рядом с тобой", "Идеальная девушка", "Ты такая милая", "Что мама, что дочка, обе красавицы", "Какая же ты восхитительная", - гласят комментарии под постом.

К слову, комментаторы не устают поражаться сходству Эвер со своей звездной мамой.

"Милла 2.0", - гласит один из комментариев под снимком.

Ранее мы рассказывали, что уже сейчас на счету Эвер роли в картине киновселенной Marvel "Черная вдова", а также в одной из частей франшизы "Обитель зла", которая, стоит отметить, принесла Йовович большую известность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2049817-16-letnyaya-doch-milly-yovovich-v-elegantnom-plate-vyzvala-voshischenie-v-seti/

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