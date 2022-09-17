По стопам мамы: как выглядит подросшая дочь Миллы Йовович

Милла Йовович и Эвер Андерсон. Фото: instagram.com/everanderson

Очень скоро старшей дочери популярной актрисы Миллы Йовович исполнится 15 лет. Поклонники артистки отмечают удивительное сходство между мамой и дочкой.

Стоит отметить, что Эвер решила пойти по стопам матери и уже подписывает серьезные контракты с известными брендами и снимается в кино.

Совсем недавно девочка стала частью модного бренда Miu Miu и приняла участие в рекламной кампании новой коллекции. Фото Эвер Андерсон опубликовали в официальном Instagram-аккаунте бренда.

На снимках 14-летняя школьница позирует в вещах новой коллекции Miu Miu.

Пользователи в комментариях не перестают удивляться сходству матери и дочки, вспоминая ранние работы Миллы Йовович.

Еще Эвер Андерсон так же, как и мама, снимается в кино. Девочка уже стала частью киновселенной Marvel, снявшись в фильме "Черная вдова". Эвер сыграла главную героиню фильма в детстве.

А также снялась в одной из частей франшизы "Обитель зла", которая, стоит отметить, принесла Йовович большую известность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1987909-po-stopam-mamy-kak-vyglyadit-podrosshaya-doch-milly-yovovich/