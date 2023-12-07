54-летняя Джей Ло смутила фанатов экстравагантным нарядом

54-летняя Дженнифер Лопес появилась в эффектном наряде на церемонии вручения премии ELLE Women in Hollywood-2023. Однако не все поклонники оценили аутфит по достоинству, передает NUR.KZ.

Дженнифер Лопес появилась на светском мероприятии в сопровождении мужа, актера Бена Аффлека. Супруги без стеснения демонстрировали нежные чувства, которые испытывают друг к другу, и были запечатлены в момент поцелуя. Фото она опубликовала в Instagram.

Однако внимание публики больше привлек наряд Джей Ло, который многим пришелся не по вкусу. Актриса выбрала футуристический аутфит с хромированным нагрудником и черной узкой юбкой. Фанаты в соцсети оставили свои комментарии под фото.

"Она красивая, но наряд ей не идет, извините за мое мнение", "Ей не обязательно так одеваться, чтобы быть сексуальной!", "Ужасный наряд", "Как будто кусок фольги", "Неужели она не могла позволить себе целую блузку?" - отметили они.