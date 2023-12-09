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Супермодель Алессандра Амбросио показала фигуру в купальнике из бисера

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Алессандра Амбросио
Алессандра Амбросио. Фото: instagram.com/alessandraambrosio

42-летняя "экс-ангел" Victoria's Secret Алессандра Амбросио показала фигуру в бикини из бисера - модель устроила фотосессию для модного бренда Patbo, передает NUR.KZ.

Манекенщица разместила в своем профиле в Instagram серию снимков, на которых она позирует в нарядах синего цвета.

На одном фото Амбросио запечатлена в сине-голубом бикини, верх которого выполнен из бисера. Кроме того, знаменитость предстала в платье с глубоким декольте и костюме, состоящем из расклешенных брюк и кроп-топа с сияющими пайетками.

"Самая лучшая модель в мире", "Как же тебе идет этот цвет", "Как всегда потрясающая", "Чистый ангел", "Ослепительная", - писали фанаты модели.

По информации IMDb, Алессандра Амбросио родилась в бразильском городе Эрихим в семье владельцев автозаправочных станций. Имеет итальянские, польские и португальские корни.

В 12 лет она начала посещать местные модельные курсы, а через два года, в 1996 году, приняла участие в бразильском конкурсе "Elite Model Look", где вошла в число 20 финалисток. Дебютировала в модельном бизнесе в 15 лет.

Первая популярность пришла к Амбросио когда она появилась на обложке бразильского журнала Elle. В 2000 году ее пригласили в Victoria's Secret - девушка стала одним из "ангелов" компании. В 2004 году она запустила собственную линию купальников.

Модель пробовала себя и в кино, однако ей доставались только эпизодические роли. Также она появлялась на различных ТВ-шоу, посвященных моде, чаще всего в качестве приглашенного члена жюри.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2049595-supermodel-alessandra-ambrosio-pokazala-figuru-v-kupalnike-iz-bisera/

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