"Снежный барс": экс-супруга Моргенштерна восхитила подписчиков зимним образом

Дилара Зинатуллина поделилась зимними снимками со своей четырехмиллионной аудиторией в Instagram. В комментариях бывшую жену Моргенштерна назвали "снежным барсом", передает NUR.KZ.

Первый снег вдохновил Дилару Зинатуллину на зимнюю фотосессию. Бывшая жена рэпера Алишера Валеева, более известного как Моргенштерн, облачилась в белые меха и отправилась на холодную заснеженную улицу за горячими снимками.

Серию фотографий Дилара подписала эмодзи в виде снежинки.

Поклонники были очарованы эффектными кадрами Дилары - своими впечатлениями сотни людей поделились в комментариях под постом.

"Вааау", "Круэлла Де Вит", "Ничто так не греет в холод, как эти чудесные фотографии Диларочки", "Ну у тебя реально самые лучшие фотосессии", "Вау, Снежный барс", "Она рождена всех в себя влюблять", - пишут восхищенные подписчики и подписчицы Зинатуллиной.

Недавно Дилара удивила читателей своего Instagram фото в майке без бюстгальтера.