"Снежный барс": экс-супруга Моргенштерна восхитила подписчиков зимним образом
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Дилара Зинатуллина поделилась зимними снимками со своей четырехмиллионной аудиторией в Instagram. В комментариях бывшую жену Моргенштерна назвали "снежным барсом", передает NUR.KZ.
Первый снег вдохновил Дилару Зинатуллину на зимнюю фотосессию. Бывшая жена рэпера Алишера Валеева, более известного как Моргенштерн, облачилась в белые меха и отправилась на холодную заснеженную улицу за горячими снимками.
Серию фотографий Дилара подписала эмодзи в виде снежинки.
Поклонники были очарованы эффектными кадрами Дилары - своими впечатлениями сотни людей поделились в комментариях под постом.
"Вааау", "Круэлла Де Вит", "Ничто так не греет в холод, как эти чудесные фотографии Диларочки", "Ну у тебя реально самые лучшие фотосессии", "Вау, Снежный барс", "Она рождена всех в себя влюблять", - пишут восхищенные подписчики и подписчицы Зинатуллиной.
Недавно Дилара удивила читателей своего Instagram фото в майке без бюстгальтера.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2049427-snezhnyy-bars-eks-supruga-morgenshterna-voshitila-podpischikov-zimnim-obrazom/