"Птица Феникс": 45-летняя Любовь Толкалина похвасталась фигурой в купальнике
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45-летняя российская актриса Любовь Толкалина, отдыхающая на Мальдивах, опубликовала фото в купальнике. Ее стройную фигуру оценили фанаты в Instagram, передает NUR.KZ.
"Из Москвы и Петербурга друзья шлют океан снега. Я хочу послать вам эти крылья с берегов Индийского океана. И если моя картинка кого-то согреет и порадует, будет мне большое счастье, мои дорогие", - написала она.
На фото Любовь позирует в белом раздельном купальнике на фоне мурала с большими яркими крыльями. Фанаты рассыпались в комплиментах.
"Нереальная бабочка", "Красиво и жизнерадостно", "Как птица Феникс", "Птица счастья", - отметили фолловеры.
Однако актрисе досталась и порция критики.
"Конечно, красиво, но вы подумали о том, сколько наших женщин могут себе позволить Мальдивы, Гоа, так что не злите женщин своими фото с пляжей, подумайте об этом на досуге", - гласит один из комментариев.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2049376-ptitsa-feniks-45-letnyaya-lyubov-tolkalina-pohvastalas-figuroy-v-kupalnike/