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"Икона красоты": 45-летняя Екатерина Климова запечатлелась в коротких шортах

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Екатерина Климова
Екатерина Климова. Фото: instagram.com/klimova___ekaterina

45-летняя российская актриса Екатерина Климова показала в Instagram фото, на которых запечатлелась в коротких шортах, и восхитила свою читательскую аудиторию, передает NUR.KZ.

Звезда сериалов "Бедная Настя", "Московские окна" является многодетной мамой, но может дать фору любой юной красавице, уверены фанаты.

У 45-летней актрисы прекрасная фигура и очаровательная улыбка, которая заставляет сердца фолловеров биться все чаще и чаще.

На этот раз Екатерина разместила в своем блоге несколько кадров, на которых запечатлена в коротких шортах и топике. На одном из фото можно увидеть татуировку на теле актрисы.

"Красивейшая женщина российского кино", "Екатерина, вы красотка нас вас смотришь и любуешься", "Вы безумно красивая в любом наряде и в любом интерьере", "Красивая и восхитительная", "Просто милая прелесть!", "Икона женской красоты", - гласят отзывы под фото.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2049277-ikona-krasoty-45-letnyaya-ekaterina-klimova-zapechatlelas-v-korotkih-shortah/

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