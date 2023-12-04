"Воздушная": 34-летняя жена Петросяна очаровала пользователей соцсети новым образом

Молодая жена 78-летнего юмориста Евгерия Петросяна показала новый образ и выслушала в свой адрес массу комплиментов. Татьяна Брухунова разместила свежее фото в соцсети, передает NUR.KZ.

"Земной шар вертят именно оптимисты". Помните, кто озвучил эту мысль?" - спросила своих подписчиков Татьяна.

Пользователи соцсети написали, что фраза принадлежит герою фильма "Служебный роман", и оценили образ 34-летней Брухуновой, заявив, что она подняла им настроение.

"Конечно, помним. Новосельцев Анатолий Ефремович!", "Новосельцев об Оленьке", "Какой позитивный, светлый, милый наряд. Красивое открытое лицо и улыбка. Глаза - огонь", "Розовая конфетка", "Танюша! Вы прелесть! Всегда улыбаетесь", "Какой красивый, светлый и нежный образ! Ну очень нравится", "Такой неожиданный цвет зимой, но как красиво!", "Воздушная", - гласят комментарии.