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"Воздушная": 34-летняя жена Петросяна очаровала пользователей соцсети новым образом

Опубликовано:

Татьяна Брухунова
Татьяна Брухунова. Фото: instagram.com/bruhunova

Молодая жена 78-летнего юмориста Евгерия Петросяна показала новый образ и выслушала в свой адрес массу комплиментов. Татьяна Брухунова разместила свежее фото в соцсети, передает NUR.KZ.

"Земной шар вертят именно оптимисты". Помните, кто озвучил эту мысль?" - спросила своих подписчиков Татьяна.

Пользователи соцсети написали, что фраза принадлежит герою фильма "Служебный роман", и оценили образ 34-летней Брухуновой, заявив, что она подняла им настроение.

"Конечно, помним. Новосельцев Анатолий Ефремович!", "Новосельцев об Оленьке", "Какой позитивный, светлый, милый наряд. Красивое открытое лицо и улыбка. Глаза - огонь", "Розовая конфетка", "Танюша! Вы прелесть! Всегда улыбаетесь", "Какой красивый, светлый и нежный образ! Ну очень нравится", "Такой неожиданный цвет зимой, но как красиво!", "Воздушная", - гласят комментарии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2049072-vozdushnaya-34-letnyaya-zhena-petrosyana-ocharovala-polzovateley-sotsseti-novym-obrazom/

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