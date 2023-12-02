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Николь Кидман поделилась пикантными фото в короткой футболке

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Николь Кидман
Николь Кидман. Фото: instagram.com/nicolekidman

Австралийская и американская актриса Николь Кидман поделилась с фанатами снимками, на которых она позирует в одной только короткой футболке, передает корреспондент NUR.KZ.

56-летняя Николь Кидман опубликовала на своей Instagram-странице серию снимков, на некоторых из них она позирует в одних лишь коротких футболках.

Актриса предстала перед камерой в полный рост, позируя в белой футболке с надписью на груди и с обнаженными ногами. Также она уложила волосы волнами и сделала контрастный макияж, выделив брови и ресницы и накрасив губы помадой коричневого оттенка.

Кидман снялась еще в футболке, окрашенной в технике тай-дай, высунув язык и закрыв глаза.

Между тем поклонники знаменитости обратили внимание на ее фигуру и порекомендовали ей набрать вес.

"Кто-нибудь, принесите этой девушке сэндвич", "Я люблю ее, но она просто слишком худая", "К сожалению, слишком много людей пытаются придерживаться этих искусственных стандартов и страдают от этого", – пишут в комментариях фанаты артистки.

Добавим, что по информации на сайте IMDb, дебютным фильмом Николь Кидман стала картина "Рождество Буша". Ей было 16 лет. После этого она сыграла в фильмах: "Бандиты на велосипедах", "Вьетнам, до востребования", за последнюю работу она получила свою первую австралийскую награду.

В 1989 году в США вышел первый фильм с ней в главной роли "Мертвый штиль". После она сыграла в фильме "Дни грома" вместе с Томом Крузом, за которого позже вышла замуж в 1990 году. Они усыновили двух детей – дочь Изабеллу Джейн и сына Коннора Энтони. Однако в 2001 году их брак распался.

С 2006 года актриса замужем за музыкантом Китом Урбаном, в браке у них родились еще двое дочерей.

В ее фильмографии множество картин, среди которых – "Лев", "Мулен Руж", "Догвилль", "Аквамен", "Принцесса Монако" и других. А за роль в фильме "Часы" она получила "Оскар".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2048603-nikol-kidman-podelilas-pikantnymi-foto-v-korotkoy-futbolke/

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