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"Роскошная пантера": Аня Покров появилась в образе Ким Кардашьян

Опубликовано:

Аня Покров
Аня Покров. Фото: instagram.com/pokrov90

Российский блогер Аня Покров примерила образ американской знаменитости Ким Кардашьян и удивила своих подписчиков в соцсети. Многие попросту не узнали девушку, передает NUR.KZ.

"Oops. Вы тоже не понимаете, как Кардашьян оказалась в ленте Ани Покров?" - написала блогер.

Подписчики оценили ее старания и оставили свои отзывы под фото. Некоторые отметили, что не узнали свою любимицу. На снимках Аня запечатлелась в черном гипюровом платье и белом парике.

"Я думала, это Инстасамка", "Как же мне нравятся все твои образы и съемки!", "Вау, ты как героиня из какого-то фильма, шикарная в любом образе", "Не может быть, Аня, это ты?", "Шикарная", "Наша роскошная пантера", "Прекрасна в любом образе", "Это точно Аня?" - гласят комментарии под фото.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2048507-roskoshnaya-pantera-anya-pokrov-poyavilas-v-obraze-kim-kardashyan/

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