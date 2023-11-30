"Роскошная пантера": Аня Покров появилась в образе Ким Кардашьян

Российский блогер Аня Покров примерила образ американской знаменитости Ким Кардашьян и удивила своих подписчиков в соцсети. Многие попросту не узнали девушку, передает NUR.KZ.

"Oops. Вы тоже не понимаете, как Кардашьян оказалась в ленте Ани Покров?" - написала блогер.

Подписчики оценили ее старания и оставили свои отзывы под фото. Некоторые отметили, что не узнали свою любимицу. На снимках Аня запечатлелась в черном гипюровом платье и белом парике.

"Я думала, это Инстасамка", "Как же мне нравятся все твои образы и съемки!", "Вау, ты как героиня из какого-то фильма, шикарная в любом образе", "Не может быть, Аня, это ты?", "Шикарная", "Наша роскошная пантера", "Прекрасна в любом образе", "Это точно Аня?" - гласят комментарии под фото.