Бывший "ангел" Victoria's Secret похвасталась фигурой в бикини
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Топ-модель Эльза Хоск похвасталась фигурой в бикини и восхитила подписчиков. Шведка опубликовала серию фотографий с пляжа на своей странице в Instagram, передает NUR.KZ.
Кадры появились в официальном профиле "экс-ангела" Victoria's Secret в Instagram.
35-летняя манекенщица поделилась серией фото, на которых она предстала в голубом бикини на фоне моря и песка.
Пляжный наряд состоял из бюстгальтера без бретелей и плавок с низкой посадкой.
Звезда позировала, демонстрируя подтянутую фигуру с кубиками пресса.
"Она идеальная", "Нет слов", "Очень горячая", "Потрясающая", — оценили форму Эльзы подписчики.
По информации models.com, Хоск родилась в Стокгольме в семье Пола и Марьи Хоск. С 2015 года сотрудничала с Victoria's Secret, попав в число "ангелов" компании.
На официальном сайте модели говорится, что с раннего детства она увлечена модой и дизайном. В 12 лет ей подарили швейную машинку, и она начала повторять образы из модных журналов.
На портале она учит женщин, как одеваться модно и недорого.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2048190-byvshiy-angel-victorias-secret-pohvastalas-figuroy-v-bikini/