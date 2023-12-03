С короткой стрижкой и поплывшим макияжем: дочка Беллуччи снялась в необычном образе для модного журнала

Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя снялась с короткой стрижкой и поплывшим макияжем - Дева Кассель приняла участие в фотосессии для Gen V Magazine, передает NUR.KZ.

Дева стала героиней обложки зимнего номера издания - ее фото появилось в Instagram-аккаунте журнала.

На снимках модель позировала с короткой стрижкой и поплывшим макияжем. Она была одета в наряды от Dolce & Gabbana, Dior, Givenchy, Jacquemus, Maison Margiela, MSGM и других брендов.

Под публикацией авторы указали, что Дева заполучила главную роль в новом сериале от Netflix.

"19-летняя франко-итальянская звезда добилась того, о чем многие только мечтают. От модельных выступлений в Нью-Йорке до съемок в Риме, она украшала подиумы, снималась в многочисленных модных кампаниях", - говорится под постом.

Теперь она начинает свое восхождение в кино.

По информации Vogue, Дева Кассель родилась в сентябре 2004 года. Она является старшей дочерью Моники Беллуччи и Венсана Касселя. У пары в 2010 году родилась еще одна дочь - Леони.

Также Венсан Кассель в 2019 году в третий раз стал отцом - Тина Кунаки родила ему дочь, которую назвали Амазони.

Дева пошла по стопам матери - в 2019 году подписала свой первый контракт. Девочка стала амбассадором парфюмерной линейки Dolce & Gabbana. В настоящее время девушка с успехом покоряет модельный бизнес.