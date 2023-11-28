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"Что они замышляют против Хюррем?": звезды "Великолепного века" показали совместные фото

Опубликовано:

Нур Феттахоглу и Сельма Эргеч
Нур Феттахоглу и Сельма Эргеч. Фото: instagram.com/selmaergecofficial

Актрисы Нур Феттахоглу, Сельма Эргеч и Джансу Дере, сыгравшие в турецком историческом сериале "Великолепный век", появились вместе на фото и порадовали фанатов в соцсети, передает NUR.KZ.

Фото, на котором запечатлены три звезды "Великолепного века", появились на страничке Нур Феттахоглу. Актриса сыграла роль Махидевран-султан.

Ее коллега Сельма Эргеч воплотила на экране образ Хатидже-султан, а Джансу Дере исполнила роль фаворитки султана Сулеймана Фирузе-хатун.

Все три актрисы имеют большую армию поклонников в соцсети, в числе которых есть и казахстанские зрители.

"Что они замышляют против моей султанши Хюррем?!", "Махидевран, Фирузе и Хатидже", "Три женщины, которые не смогли победить Хюррем-султан", "Я бы хотела поставить "лайк" этому фото, но не могу предать свою султаншу Хюррем", "Вы супер, девчата", - отреагировали фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2048039-chto-oni-zamyshlyayut-protiv-hyurrem-zvezdy-velikolepnogo-veka-pokazali-sovmestnye-foto/

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