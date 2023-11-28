"Что они замышляют против Хюррем?": звезды "Великолепного века" показали совместные фото

Актрисы Нур Феттахоглу, Сельма Эргеч и Джансу Дере, сыгравшие в турецком историческом сериале "Великолепный век", появились вместе на фото и порадовали фанатов в соцсети, передает NUR.KZ.

Фото, на котором запечатлены три звезды "Великолепного века", появились на страничке Нур Феттахоглу. Актриса сыграла роль Махидевран-султан.

Ее коллега Сельма Эргеч воплотила на экране образ Хатидже-султан, а Джансу Дере исполнила роль фаворитки султана Сулеймана Фирузе-хатун.

Все три актрисы имеют большую армию поклонников в соцсети, в числе которых есть и казахстанские зрители.

"Что они замышляют против моей султанши Хюррем?!", "Махидевран, Фирузе и Хатидже", "Три женщины, которые не смогли победить Хюррем-султан", "Я бы хотела поставить "лайк" этому фото, но не могу предать свою султаншу Хюррем", "Вы супер, девчата", - отреагировали фанаты.