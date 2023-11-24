"Потрясающая": одна из самых стильных звезд Болливуда показала фигуру в мини-платье

30-летняя звезда Болливуда Алия Бхатт, ставшая мамой в прошлом году, похвасталась стройной фигурой в мини-платье в соцсети. Актриса выбрала смелый наряд с акцентом на декольте, передает NUR.KZ.

В апреле прошлого года Алия Бхатт вышла замуж. Ее избранником стал Ранбир Капур - сын известного актера Риши Капура и внук легендарного режиссера Раджа Капура. В конце того же года Алия и Ранбир впервые стали родителями.

Алия считается одной из самых стильных звезд Болливуда. Ее игра в кино, как и наряды получают высокую оценку фанатов. На этот раз молодая мама появилась в бордовом мини-платье с глубоким вырезом от Gucci.

"О, это, наверное, твой лучший образ", "Люблю тебя", "Выглядишь великолепно", "Красивая и потрясающая", "Ранбир, действительно, выиграл в своей жизни", - отреагировали комментаторы.