Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Потрясающая": одна из самых стильных звезд Болливуда показала фигуру в мини-платье

Опубликовано:

Алия Бхатт
Алия Бхатт. Фото: instagram.com/aliaabhatt

30-летняя звезда Болливуда Алия Бхатт, ставшая мамой в прошлом году, похвасталась стройной фигурой в мини-платье в соцсети. Актриса выбрала смелый наряд с акцентом на декольте, передает NUR.KZ.

В апреле прошлого года Алия Бхатт вышла замуж. Ее избранником стал Ранбир Капур - сын известного актера Риши Капура и внук легендарного режиссера Раджа Капура. В конце того же года Алия и Ранбир впервые стали родителями.

Алия считается одной из самых стильных звезд Болливуда. Ее игра в кино, как и наряды получают высокую оценку фанатов. На этот раз молодая мама появилась в бордовом мини-платье с глубоким вырезом от Gucci.

"О, это, наверное, твой лучший образ", "Люблю тебя", "Выглядишь великолепно", "Красивая и потрясающая", "Ранбир, действительно, выиграл в своей жизни", - отреагировали комментаторы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2047530-potryasayuschaya-odna-iz-samyh-stilnyh-zvezd-bollivuda-pokazala-figuru-v-mini-plate/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.