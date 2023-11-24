"Роковая женщина": новый образ Кати Варнавы восхитил пользователей Сети

Катя Варнава опубликовала эффектные фотографии в Instagram. Дерзкий образ российской актрисы собрал комплименты ее подписчиков, передает NUR.KZ.

На новых фотографиях Варнава сияет - вечер, судя по всему, получился красивым во всех смыслах. Актриса надела короткое черное платье с пышными рукавами и стразами. Они, кстати, украшали и туфли Екатерины на высоком каблуке.

"Если ооооочень хочется, то можно", - кокетливо подписала публикацию телезвезда.

"До чего же Вы красивая", "Роковая женщина", "Богиня", "Катюша очаровательная девушка", "Хороша", "Да, все можно", "100%", - вторят актрисе восхищенные подписчики в комментариях.

На недавних фото 38-летнюю Варнаву не узнали фанаты - они заподозрили ее во вмешательстве пластических хирургов.