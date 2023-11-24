"Роковая женщина": новый образ Кати Варнавы восхитил пользователей Сети
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Катя Варнава опубликовала эффектные фотографии в Instagram. Дерзкий образ российской актрисы собрал комплименты ее подписчиков, передает NUR.KZ.
На новых фотографиях Варнава сияет - вечер, судя по всему, получился красивым во всех смыслах. Актриса надела короткое черное платье с пышными рукавами и стразами. Они, кстати, украшали и туфли Екатерины на высоком каблуке.
"Если ооооочень хочется, то можно", - кокетливо подписала публикацию телезвезда.
"До чего же Вы красивая", "Роковая женщина", "Богиня", "Катюша очаровательная девушка", "Хороша", "Да, все можно", "100%", - вторят актрисе восхищенные подписчики в комментариях.
На недавних фото 38-летнюю Варнаву не узнали фанаты - они заподозрили ее во вмешательстве пластических хирургов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2047517-rokovaya-zhenschina-novyy-obraz-kati-varnavy-voshitil-polzovateley-seti/