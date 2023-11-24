"До чего же хороша!": Глафира Тарханова примерила эффектные образы

Российская актриса Глафира Тарханова представила на суд подписчиков в Instagram ряд эффектных образов. Поклонники остались в восторге от ее преображения, передает NUR.KZ.

На кадрах 40-летняя актриса, мать четверых сыновей, сначала престает без макияжа и прически, а через секунду появляется в легком платье нюдового цвета, затем в прозрачном голубом наряде, а после в роковом образе - в черно-красном платье и огромной красной шляпе.

Все три образа Глафиры по достоинству оценили фанаты в соцсети.

"Какая красавица, актриса супер, что не фильм с ее участием, то шедевр, умничка", "Все образы шикарные. Глафира, как всегда, красотка", "Шляпа отпадная получилась", "До чего же хороша!", "Красота неописуемая", "Боже, какие глаза!" - высказались поклонники.