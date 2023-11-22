"Фантастически красиво": итальянская топ-модель с русскими корнями очаровала нежным образом

Итальянская топ-модель родом из России Арина Бернардини-Дроздецкая примерила яркий и женственный образ. Новые фотографии она показала в Instagram, передает NUR.KZ.

На фото на модели короткий черный топ с одним рукавом и розовая юбка в пол с высоким разрезом. Волосы собраны в пучок с выпущенными прядями у лица. Прекрасным дополнением к образу стал большой белый цветок, закрепленный сбоку на талии.

"Романтическая атмосфера", - написала модель.

Яркий наряд Арины с акцентом на ее длинные ноги и тонкую талию тут же оценили фанаты в соцсети. Они не остались равнодушными и осыпали мать двоих детей комплиментами.

Напомним, в марте этого года Арина Бернардини-Дроздецкая стала мамой во второй раз. У нее родился сын Тео.

"Как мне нравится твой наряд!!! Ты выглядишь потрясающе", "Самая сексуальная и горячая", "Ангел мой, принцесса", "Просто фантастически красиво и так элегантно", - гласят отзывы под фото.