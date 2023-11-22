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"Фантастически красиво": итальянская топ-модель с русскими корнями очаровала нежным образом

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Арина Бернардини-Дроздецкая
Арина Бернардини-Дроздецкая. Фото: instagram.com/arina.bernardini

Итальянская топ-модель родом из России Арина Бернардини-Дроздецкая примерила яркий и женственный образ. Новые фотографии она показала в Instagram, передает NUR.KZ.

На фото на модели короткий черный топ с одним рукавом и розовая юбка в пол с высоким разрезом. Волосы собраны в пучок с выпущенными прядями у лица. Прекрасным дополнением к образу стал большой белый цветок, закрепленный сбоку на талии.

"Романтическая атмосфера", - написала модель.

Яркий наряд Арины с акцентом на ее длинные ноги и тонкую талию тут же оценили фанаты в соцсети. Они не остались равнодушными и осыпали мать двоих детей комплиментами.

Напомним, в марте этого года Арина Бернардини-Дроздецкая стала мамой во второй раз. У нее родился сын Тео.

"Как мне нравится твой наряд!!! Ты выглядишь потрясающе", "Самая сексуальная и горячая", "Ангел мой, принцесса", "Просто фантастически красиво и так элегантно", - гласят отзывы под фото.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2047018-fantasticheski-krasivo-italyanskaya-top-model-s-russkimi-kornyami-ocharovala-nezhnym-obrazom/

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