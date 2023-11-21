"Элегантная": звезда сериала "Постучись в мою дверь" изумила эффектным аутфитом

Одна из самых красивых актрис Турции, звезда сериала "Постучись в мою дверь" Ханде Эрчел показала новую фотосессию в Instagram и услышала массу комплиментов, передает NUR.KZ.

Для образа Ханде примерила эффектный серый костюм, красные остроносые туфельки и черные длинные кожаные перчатки. Волосы томной красавицы зачесаны назад.

Пронзительный взгляд, устремленный на камеру, и приподнятая бровь и вовсе свели с ума ее верных поклонников, которые не поскупились на комплименты в адрес своей любимицы.

Ханде считают одной из самых ярких и красивейших актрис Турции. Армия ее поклонников растет с каждым днем. Уже сейчас в Instagram красавицы больше 31 миллиона подписчиков.

"Твоя красота Ханде - это твой внутренний мир. Не в макияже и не в изгибах тела, а в ценностях и принципах живет истинная красота Ханде", "Самая прекрасная леди", "Элегантная", "Великолепная королева мира", - написали фанаты.