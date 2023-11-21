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"Элегантная": звезда сериала "Постучись в мою дверь" изумила эффектным аутфитом

Опубликовано:

Ханде Эрчел
Ханде Эрчел. Фото: instagram.com/handemiyy

Одна из самых красивых актрис Турции, звезда сериала "Постучись в мою дверь" Ханде Эрчел показала новую фотосессию в Instagram и услышала массу комплиментов, передает NUR.KZ.

Для образа Ханде примерила эффектный серый костюм, красные остроносые туфельки и черные длинные кожаные перчатки. Волосы томной красавицы зачесаны назад.

Пронзительный взгляд, устремленный на камеру, и приподнятая бровь и вовсе свели с ума ее верных поклонников, которые не поскупились на комплименты в адрес своей любимицы.

Ханде считают одной из самых ярких и красивейших актрис Турции. Армия ее поклонников растет с каждым днем. Уже сейчас в Instagram красавицы больше 31 миллиона подписчиков.

"Твоя красота Ханде - это твой внутренний мир. Не в макияже и не в изгибах тела, а в ценностях и принципах живет истинная красота Ханде", "Самая прекрасная леди", "Элегантная", "Великолепная королева мира", - написали фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2046909-elegantnaya-zvezda-seriala-postuchis-v-moyu-dver-izumila-effektnym-autfitom/

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