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"Сногсшибательная красотка": мать троих детей Мария Погребняк впечатлила новым фото

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Мария Погребняк
Мария Погребняк. Фото: instagram.com/mariapoga_

Блогер-миллионник, участница шоу "Звезды в Африке" Мария Погребняк поразмышляла в Instagram о мотивации и окружении. Фанаты оценили не только пост, но и ее фото, передает NUR.KZ.

Блогер отметила, что мы не выбираем родителей. Ведь это дар судьбы, который определяет наше происхождение, считает она.

"Мы не выбираем место своего рождения, но мы выбираем людей, с которыми дружим.

Люди, которые нас окружают, являются зеркалом нашей души, они влияют на наши поступки, слова, образ жизни.

Все мои друзья целеустремленные, постоянно стремящиеся к развитию, впитывающие в себя знания, умеющие рисковать. Они мои мотиваторы.

Если вы хотите обрести гармонию, быть успешными, меняйте окружение, ищите тех, кто горит идеей, тех, кто сделает вас лучше", - написала экс-супруга футболиста Павла Погребняка и мать его троих сыновей.

"Сногсшибательная красотка!", "Какая ты красивая", "Когда-нибудь закончатся родные волосы для наращивания. Потом парик только", "Губы надо побольше", "Прям расцвела", "Мать троих детей, я в шоке от твоей красоты", "Мария, вы ангел", "А без фильтров слабо?" - высказались подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2046830-snogsshibatelnaya-krasotka-mat-troih-detey-mariya-pogrebnyak-vpechatlila-novym-foto/

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