Димаш встретился с учениками школы, основанной Кенесом Ракишевым и Асель Тасмагамбетовой
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Известный исполнитель Димаш Кудайберген встретился с учениками школы имени Шокана Валиханова, основанной Кенесом Ракишевым и Асель Тасмагамбетовой в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.
Видео со встречи со школьниками Димаш выложил на своей странице в Instagram. В подписи он сообщил, что его пригласили на встречу в школу имени Шокана Валиханова, основателями которой, к слову, являются меценаты Кенес Ракишев и Асель Тасмагамбетова.
"Думаю, нам удалось ответить на вопросы школьников и провести замечательную встречу", - отметил Димаш, поблагодарив Кенеса Ракишева и Асель Тасмагамбетову за приглашение.
Во время мероприятия он смог не только пообщаться с детьми, но и сыграть для них на различных музыкальных инструментах и даже оставить автограф на домбре. Самому Димашу подарили традиционный шапан и медальон.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2046783-dimash-vstretilsya-s-uchenikami-shkoly-osnovannoy-kenesom-rakishevym-i-asel-tasmagambetovoy/