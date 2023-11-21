Димаш встретился с учениками школы, основанной Кенесом Ракишевым и Асель Тасмагамбетовой

Известный исполнитель Димаш Кудайберген встретился с учениками школы имени Шокана Валиханова, основанной Кенесом Ракишевым и Асель Тасмагамбетовой в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео со встречи со школьниками Димаш выложил на своей странице в Instagram. В подписи он сообщил, что его пригласили на встречу в школу имени Шокана Валиханова, основателями которой, к слову, являются меценаты Кенес Ракишев и Асель Тасмагамбетова.

"Думаю, нам удалось ответить на вопросы школьников и провести замечательную встречу", - отметил Димаш, поблагодарив Кенеса Ракишева и Асель Тасмагамбетову за приглашение.

Во время мероприятия он смог не только пообщаться с детьми, но и сыграть для них на различных музыкальных инструментах и даже оставить автограф на домбре. Самому Димашу подарили традиционный шапан и медальон.