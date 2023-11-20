Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Это волшебно": солистка группы "Винтаж" снялась топлес

Опубликовано:

Анна Плетнева
Анна Плетнева. Фото: instagram.com/dusya_star

46-летняя солистка группы "Винтаж" Анна Плетнева снялась топлес. Новые фото она разместила в Instagram и собрала комплименты ошеломленных фанатов, передает NUR.KZ.

Жаркие фото певицы появились в ее ленте. На них Анна прикрывает руками обнаженную грудь. Подписчики, а их у певицы 1,7 млн в Instagram, поспешили оставить свои комментарии под снимками.

"Какая красивая", "Мне понравился этот вид", "Это что за секси-мама?", "Что за пожар? В самое сердце", "Круть! Очень идет такой цвет волос!", "Теперь я смогу использовать свою бутылочку с блестками, отличная идея", "Настоящая снежная королева", "Тебе идет этот парик", "Это так волшебно", - высказались пользователи соцсети.

Ранее Анна Плетнева показала фото с отдыха.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2046694-eto-volshebno-solistka-gruppy-vintazh-snyalas-toples/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.