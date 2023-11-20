"Это волшебно": солистка группы "Винтаж" снялась топлес

46-летняя солистка группы "Винтаж" Анна Плетнева снялась топлес. Новые фото она разместила в Instagram и собрала комплименты ошеломленных фанатов, передает NUR.KZ.

Жаркие фото певицы появились в ее ленте. На них Анна прикрывает руками обнаженную грудь. Подписчики, а их у певицы 1,7 млн в Instagram, поспешили оставить свои комментарии под снимками.

"Какая красивая", "Мне понравился этот вид", "Это что за секси-мама?", "Что за пожар? В самое сердце", "Круть! Очень идет такой цвет волос!", "Теперь я смогу использовать свою бутылочку с блестками, отличная идея", "Настоящая снежная королева", "Тебе идет этот парик", "Это так волшебно", - высказались пользователи соцсети.

Ранее Анна Плетнева показала фото с отдыха.