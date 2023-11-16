"Икона стиля": 54-летняя Джей Ло запечатлелась без белья в смелом модном аутфите

54-летняя Дженнифер Лопес появилась в эффектном дизайнерском наряде. Фото певица разместила в своем Instagram-аккаунте, которые тут же набрали несколько сотен тысяч "лайков", передает NUR.KZ.

Дженнифер Лопес, как известно, не боится смелых нарядов. Ее новый аутфит от Valentino акцентировал внимание на обнаженной груди певицы и актрисы, которую прикрыли длинные вертикальные ленты.

На Джей Ло также широкие темно-оливковые брюки и блестящее пальто в тон. Образ дополнила тонкая цепочка с крестом.

Фото за короткое время с момента публикации набрали свыше 200 тысяч "лайков" и множество отзывов.

"Всегда красива", "Великолепная", "Королева, мы обожаем тебя и твою красоту", "Вау!", "Любовь", "Икона стиля", "Богиня-мама", - высказались комментары под фото.

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