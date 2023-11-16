"Развод пошел на пользу": Агата Муцениеце восхитила Сеть чувственным образом (видео)

Агата Муцениеце попозировала за кулисами театра в корсете. Провокационное видео 34-летняя актриса опубликовала в своем Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

За кулисами театра Агата Муцениеце нашла чем занять себя. Актриса в образе записала видео, которое всколыхнуло Сеть - мама двоих детей в полупрозрачном черном корсете с перьями потанцевала на стуле, не стесняясь демонстрировать подтянутую фигуру. "Коротко о состоянии", - подписала публикацию Муцениеце.

"Когда развод явно пошел на пользу", "Агата, жги! Красивой женщине можно все!", "Роскошная, свободная, ничего плохого не позволяет", "Как будете спасаться от мигом проголодавшихся мужчин?", "Не просто красивая, но еще игривая, веселая, притягательная", - отметили восхищенные поклонники.

Напомним, актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце развелись летом 2020 года.