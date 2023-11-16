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30 лет независимости Казахстана

"Ты - искусство": новые фото Айи Шалкар восхитили пользователей Сети

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Айя Шалкар
Айя Шалкар. Фото: instagram.com/aya_shalkar

Казахстанская модель Айя Шалкар опубликовала кадры из новой фотосессии для глянцевого журнала в Instagram. Снимки пришлись по вкусу пользователям Сети, передает NUR.KZ.

Для фотосессии Айя Шалкар выбрала обтягивающее платье серо-голубого цвета. Девушка опубликовала четыре снимка в своем аккаунте Instagram. Поклонники оценили эффектные кадры, сравнив девушку с пантерой.

"Ты - искусство", "Прекрасная", "Изваянная ангелами", "Лучшая модель Казахстана", "Любовь", "Грация кошки", - написали восхищенные пользователи Сети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2046030-ty-iskusstvo-novye-foto-ayi-shalkar-voshitili-polzovateley-seti/

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