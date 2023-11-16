"Ты - искусство": новые фото Айи Шалкар восхитили пользователей Сети
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Казахстанская модель Айя Шалкар опубликовала кадры из новой фотосессии для глянцевого журнала в Instagram. Снимки пришлись по вкусу пользователям Сети, передает NUR.KZ.
Для фотосессии Айя Шалкар выбрала обтягивающее платье серо-голубого цвета. Девушка опубликовала четыре снимка в своем аккаунте Instagram. Поклонники оценили эффектные кадры, сравнив девушку с пантерой.
"Ты - искусство", "Прекрасная", "Изваянная ангелами", "Лучшая модель Казахстана", "Любовь", "Грация кошки", - написали восхищенные пользователи Сети.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2046030-ty-iskusstvo-novye-foto-ayi-shalkar-voshitili-polzovateley-seti/