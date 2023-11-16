Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Экзотическая женщина": модель София Никитчук появилась в чувственном образе

Опубликовано:

София Никитчук
София Никитчук. Фото: instagram.com/nikitchuksofi

30-летняя фотомодель и актриса София Никитчук, победительница конкурса "Мисс Россия-2015" показала чувственные фото в соцсети и собрала комплименты фанатов, передает NUR.KZ.

"И вы все еще можете обрести покой и расти в мире перемен", - подписала модель свои фото. На них София позирует в дерзком аутфите, акцентируя внимание на ноги и декольте.

Отметим, что в Instagram у Софии, ставшей первой красавицей России и 1-й вице-мисс Мира в 2015 году, 1 млн подписчиков.

"Красивая и привлекательная", "Потрясающая красотка, выглядящая очень сексуально", "Богиня", "Экзотическая женщина", "Самая красивая женщина в мифологии - Венера. Бог создал женщину", "Так горяча", "Даже писать ничего не буду", - отреагировали подписчики на фото.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2046010-ekzoticheskaya-zhenschina-model-sofiya-nikitchuk-poyavilas-v-chuvstvennom-obraze/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.