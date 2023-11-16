"Экзотическая женщина": модель София Никитчук появилась в чувственном образе

30-летняя фотомодель и актриса София Никитчук, победительница конкурса "Мисс Россия-2015" показала чувственные фото в соцсети и собрала комплименты фанатов, передает NUR.KZ.

"И вы все еще можете обрести покой и расти в мире перемен", - подписала модель свои фото. На них София позирует в дерзком аутфите, акцентируя внимание на ноги и декольте.

Отметим, что в Instagram у Софии, ставшей первой красавицей России и 1-й вице-мисс Мира в 2015 году, 1 млн подписчиков.

"Красивая и привлекательная", "Потрясающая красотка, выглядящая очень сексуально", "Богиня", "Экзотическая женщина", "Самая красивая женщина в мифологии - Венера. Бог создал женщину", "Так горяча", "Даже писать ничего не буду", - отреагировали подписчики на фото.