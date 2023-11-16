"Ах, какая женщина!": Лиза Арзамасова очаровала нежным образом

Российская актриса Лиза Арзамасова представила на суд поклонников новую фотосессию. Ее образ вызвал восторг, о чем фанаты в Instagram написали в своих комментариях, передает NUR.KZ.

"Вот так сегодня. По струночке", - написала она. Актриса похвасталась стройными ногами на фото, что не могли не заметить фанаты. Образ Лизы они высоко оценили, назвав его очень нежным.

"Русская Одри Хепберн", "Вы несете искренность, классику и душевную красоту, нежность! Чудесный образ и на этой фотографии", "Как-то сразу припомнились пушкинские дифирамбы ножкам Терпсихоры", "Лиза, ты супер! Красивая, стройная, сексуальная", "Очень красивый снимок, фотограф - профессионал, конечно. Лизонька - украшение этого снимка, красотка", "Вся такая воздушная, к поцелуям зовущая", "Ах, какая женщина!"- гласят комментарии под фото.