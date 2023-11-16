Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Ах, какая женщина!": Лиза Арзамасова очаровала нежным образом

Опубликовано:

Лиза Арзамасова
Лиза Арзамасова. Фото: instagram.com/liza_arzamasova

Российская актриса Лиза Арзамасова представила на суд поклонников новую фотосессию. Ее образ вызвал восторг, о чем фанаты в Instagram написали в своих комментариях, передает NUR.KZ.

"Вот так сегодня. По струночке", - написала она. Актриса похвасталась стройными ногами на фото, что не могли не заметить фанаты. Образ Лизы они высоко оценили, назвав его очень нежным.

"Русская Одри Хепберн", "Вы несете искренность, классику и душевную красоту, нежность! Чудесный образ и на этой фотографии", "Как-то сразу припомнились пушкинские дифирамбы ножкам Терпсихоры", "Лиза, ты супер! Красивая, стройная, сексуальная", "Очень красивый снимок, фотограф - профессионал, конечно. Лизонька - украшение этого снимка, красотка", "Вся такая воздушная, к поцелуям зовущая", "Ах, какая женщина!"- гласят комментарии под фото.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2045996-ah-kakaya-zhenschina-liza-arzamasova-ocharovala-nezhnym-obrazom/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.