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"Неувядающая женщина": Семенович запечатлелась в бане в латексном купальнике (видео)

Опубликовано:

Анна Семенович
Анна Семенович. Фото: instagram.com/ann_semenovich

Российская певица Анна Семенович показала, как парится в бане. 45-летняя экс-солистка группы "Блестящие" услышала в свой адрес восторженные отзывы фанатов в соцсети, передает NUR.KZ.

Анна запечатлелась на новом видео в бане в черном латексном купальнике и белой шапочке из войлока. Певица показала, как после бани уже в белом махровом халате наслаждается горячим чаем сидя на соломе.

"А вы тоже любите баню?" - спросила она.

"Единственная певица, которая нравится своей простотой и искренностью, без понтов", "Самая сексуальная и красивая, ножки - загляденье, умница", "Такое атмосферное видео, сразу в баню захотелось", "Шикарная", "Неувядающая женщина! Красавица! С легким паром!", "Красавица, кровь с молоком", - отметили восхищенные фолловеры под ее видео.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2045888-neuvyadayuschaya-zhenschina-semenovich-zapechatlelas-v-bane-v-lateksnom-kupalnike-video/

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