"Неувядающая женщина": Семенович запечатлелась в бане в латексном купальнике (видео)

Российская певица Анна Семенович показала, как парится в бане. 45-летняя экс-солистка группы "Блестящие" услышала в свой адрес восторженные отзывы фанатов в соцсети, передает NUR.KZ.

Анна запечатлелась на новом видео в бане в черном латексном купальнике и белой шапочке из войлока. Певица показала, как после бани уже в белом махровом халате наслаждается горячим чаем сидя на соломе.

"А вы тоже любите баню?" - спросила она.

"Единственная певица, которая нравится своей простотой и искренностью, без понтов", "Самая сексуальная и красивая, ножки - загляденье, умница", "Такое атмосферное видео, сразу в баню захотелось", "Шикарная", "Неувядающая женщина! Красавица! С легким паром!", "Красавица, кровь с молоком", - отметили восхищенные фолловеры под ее видео.