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"Может дать фору кому угодно": 50-летняя звезда Болливуда ошеломила новой фотосессией

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Малаика Арора
Малаика Арора. Фото: instagram.com/malaikaaroraofficial

50-летняя индийская актриса Малаика Арора показала новые фото в Instagram и ошеломила фанатов своим соблазнительным образом. Они считают ее одной из самых красивых женщин в мире, передает NUR.KZ.

23 октября Малаика Арора отметила 50-летний юбилей. Актриса выглядит пострясающе, заявляют фолловеры, которые не скупятся на щедрые комплименты в ее адрес.

На этот раз болливудская дива появилась в эффектном приталенном платье нюдового цвета с открытой спиной. Волосы актрисы распущены и добавляют нежности ее образу. Макияж Малаки не слишком броский и лишь оттеняет ее красоту.

"Такая красивая, такая элегантная", "Выглядишь просто вау", "Она может дать фору кому угодно, уф, как красиво", "Чертовски великолепно", "Прекрасное зрелище", "Выглядишь восхитительно", "Так горячо", - высказались фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2045849-mozhet-dat-foru-komu-ugodno-50-letnyaya-zvezda-bollivuda-oshelomila-novoy-fotosessiey/

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