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"Крутое преображение": Салтанат Бакаева примерила креативный образ (фото, видео)

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Салтанат Бакаева
Салтанат Бакаева. Фото: instagram.com/saltanat_bakayeva

Казахстанская актриса и певица Салтанат Бакаева, мать четверых сыновей, показала в соцсети новый креативный образ. Фанаты дали ей свою оценку в комментариях, передает NUR.KZ.

"Задаем тренд... Как вам такая Салтанат в креативном корейском образе?" - спросила она подписчиков, разместив видео своего преображения.

Макпал Жунусова, Жаркынай Ханайым, Айдай Исаева и другие представительницы отечественного шоу-бизнеса оценили старания Салтанат. Свои комментарии оставили и другие ее подписчики.

"Салтанат, очень крутое преображение! Но при этом вы прекрасны и без такого макияжа!" "Огонь просто", "Вау, красотка", "Супер, Салтанат, вы очень красивая и приятная девушка", "Очень красивое перевоплощение", "Не корейский, а китайский образ", "Стала похожа на героиню дорамы", "С мейкапом ты сияешь", "Красива и без тонны краски", - высказались комментаторы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2045686-krutoe-preobrazhenie-saltanat-bakaeva-primerila-kreativnyy-obraz-foto-video/

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