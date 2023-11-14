"Крутое преображение": Салтанат Бакаева примерила креативный образ (фото, видео)

Казахстанская актриса и певица Салтанат Бакаева, мать четверых сыновей, показала в соцсети новый креативный образ. Фанаты дали ей свою оценку в комментариях, передает NUR.KZ.

"Задаем тренд... Как вам такая Салтанат в креативном корейском образе?" - спросила она подписчиков, разместив видео своего преображения.

Макпал Жунусова, Жаркынай Ханайым, Айдай Исаева и другие представительницы отечественного шоу-бизнеса оценили старания Салтанат. Свои комментарии оставили и другие ее подписчики.

"Салтанат, очень крутое преображение! Но при этом вы прекрасны и без такого макияжа!" "Огонь просто", "Вау, красотка", "Супер, Салтанат, вы очень красивая и приятная девушка", "Очень красивое перевоплощение", "Не корейский, а китайский образ", "Стала похожа на героиню дорамы", "С мейкапом ты сияешь", "Красива и без тонны краски", - высказались комментаторы.