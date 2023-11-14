"Девушка в красном, вы так прекрасны": Дильназ Ахмадиева появилась в приталенном платье

Казахстанская певица Дильназ Ахмадиева покрасовалась в эффектном вечернем платье и показала свою стройную фигуру. Поклонники в Instagram не смогли сдержать своих эмоций, передает NUR.KZ.

Дильназ появилась в красном приталенном платье. Ее образ украсили волнистые волосы, уложенные в стиле голливудских звезд, аутфит дополнили нюдовые туфли на высоком каблуке. Яркий и эффектный образ знаменитости пришелся по душе ее фолловерам и коллегам по сцене.

"Вы красотка, Дильназ! Хочу к вашему косметологу", "Видела коментарий, что вы как хорошее вино - с годами только вкуснее, абсолютна согласна, с годами интереснее, шикарнее!", "Шикарная женщина. Просто отпад! Походка просто супер! Очень красивая, очень, очень! Слов нет", "Девушка в красном, вы так прекрасны", - не поскупились на комплименты подписчики.