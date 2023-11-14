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30 лет независимости Казахстана

"Девушка в красном, вы так прекрасны": Дильназ Ахмадиева появилась в приталенном платье

Опубликовано:

Дильназ Ахмадиева
Дильназ Ахмадиева. Фото: instagram.com/dilnaz_akhmadiyeva

Казахстанская певица Дильназ Ахмадиева покрасовалась в эффектном вечернем платье и показала свою стройную фигуру. Поклонники в Instagram не смогли сдержать своих эмоций, передает NUR.KZ.

Дильназ появилась в красном приталенном платье. Ее образ украсили волнистые волосы, уложенные в стиле голливудских звезд, аутфит дополнили нюдовые туфли на высоком каблуке. Яркий и эффектный образ знаменитости пришелся по душе ее фолловерам и коллегам по сцене.

"Вы красотка, Дильназ! Хочу к вашему косметологу", "Видела коментарий, что вы как хорошее вино - с годами только вкуснее, абсолютна согласна, с годами интереснее, шикарнее!", "Шикарная женщина. Просто отпад! Походка просто супер! Очень красивая, очень, очень! Слов нет", "Девушка в красном, вы так прекрасны", - не поскупились на комплименты подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2045677-devushka-v-krasnom-vy-tak-prekrasny-dilnaz-ahmadieva-pokrasovalas-v-pritalennom-plate/

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