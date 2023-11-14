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"Идеальная": отдохнувшая на море Юля Паршута показала фигуру в бикини

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Юля Паршута
Юля Паршута. Фото: instagram.com/parshoota

35-летняя российская певица и актриса Юлия Паршута показала в соцсети пляжные фото. Фанаты оценили ее подтянутую фигуру и щедро осыпали ее комплиментами, передает NUR.KZ.

"В фокусе и не очень: провели неделю вдвоем с мамой. Обнимались с ласковой водой, наблюдали за так трудолюбиво взращиваемой природой и архитектурой, грели сердце щебетанием диковинных птиц и друг друга", - написала она.

На фото, представленных в карусели, можно увидеть певицу в бордовом бикини. Артистка также показала на снимках свою маму. Фолловеры были щедры на лестные отзывы.

"Так важно в нашем бешеном ритме провести время с мамочкой. Такие красотки", "Как хорошо выглядит мамочка! Теперь понятно, в кого ты", "Какой наполненный любовью слог. Как приятно читать. Красота во всем: словах, внутри и снаружи", "Неотразимая", "Идальная", - написали подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2045577-idealnaya-otdohnuvshaya-na-more-yulya-parshuta-pokazala-figuru-v-bikini/

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