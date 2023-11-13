Отдохнувшая в Дубае Анна Калашникова разместила в Сети фото в ярком бикини

39-летняя российская певица, актриса и телеведущая Анна Калашникова опубликовала в Instagram-аккаунте свои снимки в бикини, снятые во время отдыха в Дубае, передает NUR.KZ.

Анна отметила, что прекрасно провела отдых, но уже успела соскучиться по своей аудитории. Своим подписчикам она показала яркие пляжные кадры.

На них 39-летняя блондинка запечатлелась в оранжевом бикини на фоне красивого отеля и фонтана. Теледива похвасталась стройной фигурой.

"Соскучилась по вам, по своей публике и работе!" - написала знаменитость.

"Очень мило", "Красавица", "Сексуальная", "Горячо", "Прекрасные фото", "Вау, какая!", "Ух-ты!" - гласят комментарии преданных фанатов, которые щедро одарили публикацию "лайками".

Ранее разместившую фото в бикини Анну Калашникову хейтеры обвинили в фотошопе.