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Сыгравшая Фирузе-хатун турецкая актриса запечатлелась в сияющем мини-платье

Опубликовано:

Джансу Дере
Джансу Дере. Фото: instagram.com/cansudere

43-летняя турецкая фотомодель и актриса Джансу Дере, сыгравшая роль Фирузе-хатун в сериале "Великолепный век", показала в соцсети фигуру в роскошном мини-платье, передает NUR.KZ.

Джансу Дере известна казахстанскому зрителю по сериалам "Великолепный век", "Неверный" и другим. Актриса имеет не только яркую внешность, но и большой талант, что несомненно оценили поклонники.

На этот раз Джансу появилась в черном сияющем мини-платье с открытой спиной, поверх которого надела длинную белую накидку. Одна из редких ее публикацией не могла не порадовать фанатов, их у нее около 3 миллионов в Instagram.

"Очень стильно", "Мы любим тебя. Фанаты из Бразилии", "Красивая женщина", "Королева", "Великолепная", "Самая прекрасная", - написали ей фолловеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2045098-sygravshaya-firuze-hatun-turetskaya-aktrisa-zapechatlelas-v-siyayuschem-mini-plate/

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