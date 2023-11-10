Сыгравшая Фирузе-хатун турецкая актриса запечатлелась в сияющем мини-платье

43-летняя турецкая фотомодель и актриса Джансу Дере, сыгравшая роль Фирузе-хатун в сериале "Великолепный век", показала в соцсети фигуру в роскошном мини-платье, передает NUR.KZ.

Джансу Дере известна казахстанскому зрителю по сериалам "Великолепный век", "Неверный" и другим. Актриса имеет не только яркую внешность, но и большой талант, что несомненно оценили поклонники.

На этот раз Джансу появилась в черном сияющем мини-платье с открытой спиной, поверх которого надела длинную белую накидку. Одна из редких ее публикацией не могла не порадовать фанатов, их у нее около 3 миллионов в Instagram.

"Очень стильно", "Мы любим тебя. Фанаты из Бразилии", "Красивая женщина", "Королева", "Великолепная", "Самая прекрасная", - написали ей фолловеры.