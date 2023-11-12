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43-летняя Жизель Бюндхен показала идеальную фигуру, опубликовав фото с пляжа

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Жизель Бюндхен
Жизель Бюндхен. Фото: instagram.com/gisele

Бразильская супермодель Жизель Бюндхен в очередной раз восхитила многочисленных поклонников своей фигурой, поделившись в Instagram новой фотографией с пляжа, передает NUR.KZ.

43-летняя знаменитость опубликовала серию фото, сделанных на пляже. На одном из снимков она позирует в бикини на завязках.

"Маленькие особые моменты", - подписала Жизель снимки.

За сутки пост собрал больше 387 тыс. лайков и сотни восторженных комментариев.

"Прекрасна", "Вы становитесь все красивее и красивее", "Восхищаюсь вашей простотой и изяществом", "Муза", "Горяча, фигура идеальна", "Вы мой пример для подражания, смотрю на вас и стремлюсь к идеальному телу", - гласят комментарии под постом с фотографиями.

На официальном сайте модели говорится, что она родилась 20 июля 1980 года в Оризонтине, небольшом городке в сельской местности штата Рио-Гранде-ду-Сул. Она росла в многодетной семье.

В детстве Жизель очень активно занималась различными видами спорта – от балета до гимнастики, легкой атлетики и волейбола. На площадке она выделялась не только своим ростом, но и преданностью спорту.

В 15 лет Жизель пошла на курсы моделей – вместе с другими девушками в конце обучения они поехали в крупные города Бразилии. В одном из торговых центров Сан-Паулу ее заметили представители модельного агентства.

С этого начался ее путь в модельном бизнесе. Уже к 19 годам она стала одной из лучших моделей мира. Сообщается, что термин "супермодель" появился именно благодаря Бюндхен.

Сейчас модель воспитывает двоих детей - сына Бенджамина и дочь Вивиан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2045054-43-letnyaya-zhizel-byundhen-pokazala-idealnuyu-figuru-opublikovav-foto-s-plyazha/

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