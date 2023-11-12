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Плюс-сайз-модель Эшли Грэм восхитила поклонников, выйдя в свет в прозрачном платье

Опубликовано:

Эшли Грэм
Эшли Грэм. Фото: instagram.com/ashleygraham

Модель плюс-сайз Эшли Грэм посетила открытие нового магазина ювелирного бренда Swarovski в Нью-Йорке. Снимками с мероприятия Грэм поделилась на своей странице в Instagram, передает NUR.KZ.

Для мероприятия 36-летняя знаменитость выбрала прозрачное платье-сетку.

На размещенных в соцсети фото манекенщица позирует в белом прозрачном платье до пола, которое на скрывает ни фигуры, ни белья девушки. Образ модель дополнила легким макияжем, высоким хвостом и крупными украшениями.

Подписчиков модели восхитили и ее внешний виде, и смелый выбор в наряде. В комментариях к посту они оставили десятки комплиментов.

"Сияй и дальше, красотка", "Сейчас определенно эра Эшли Грэм", "Ты выглядишь потрясающе, лучше, чем любая из моделей на этом мероприятии", "Ты просто совершенство", - гласят комментарии под постом.

К слову, на открытии магазина присутствовали также экс-супруга Канье Уэс Ким Кардашьян и актриса Гвинет Пэлтроу. Их фотками поделилась Instagram-страница самого бренда.

Отметим, что, по информации на сайте IMDb, Эшли Энн Грэм родилась 30 октября 1987 года в Линкольне, штат Небраска, США.

Она – продюсер и актриса, известная по фильмам "Клуб мальчиков" и "Грязный старый город".

В 2010 году Эшли вышла замуж за Джастина Эрвина.

Пара воспитывает троих детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2044860-plyus-sayz-model-eshli-grem-voshitila-poklonnikov-vyydya-v-svet-v-prozrachnom-plate/

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