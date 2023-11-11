Жена Бибера устроила жаркую фотосессию для рекламы Victoria's Secret

Американская модель Хейли Бибер снялась для рекламы бренда Victoria's Secret. Жена Джастина Бибера примерила несколько откровенных образов, передает корреспондент NUR.KZ.

Фотографии появились в официальном профиле манекенщицы в Instagram.

Хейли продемонстрировала рождественскую коллекцию марки, представ перед камерой в двух комплектах нижнего белья: красном и зеленом.

Первый состоял из бюстгальтера с треугольными чашками и аппликациями и V-образных трусов на лентах.

Второй включал в себя бра на косточках и с эффектом пуш-ап и полупрозрачные трусы. Данный наряд знаменитость дополнила клетчатой рубашкой.

"Ну что за куколка?", "Джастин - счастливчик", "Мечтаю о такой же фигуре", "Все красиво, только макияж старит тебя", - писали поклонники.

По информации на сайте IMDb, Хейли Род Бибер (урожденная Болдуин) – американская модель и телеведущая, дочь актера Стивена Болдуина и племянница Алека Болдуина.

Родилась 22 ноября 1996 года в Тусоне, штат Аризона. Ее мать – графический дизайнер Кенния Деодато Болдуин является бразильянкой итальянского и португальского происхождения.

С сентября 2018 года замужем за музыкантом Джастином Бибером.