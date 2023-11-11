Жена Бибера устроила жаркую фотосессию для рекламы Victoria's Secret
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Американская модель Хейли Бибер снялась для рекламы бренда Victoria's Secret. Жена Джастина Бибера примерила несколько откровенных образов, передает корреспондент NUR.KZ.
Фотографии появились в официальном профиле манекенщицы в Instagram.
Хейли продемонстрировала рождественскую коллекцию марки, представ перед камерой в двух комплектах нижнего белья: красном и зеленом.
Первый состоял из бюстгальтера с треугольными чашками и аппликациями и V-образных трусов на лентах.
Второй включал в себя бра на косточках и с эффектом пуш-ап и полупрозрачные трусы. Данный наряд знаменитость дополнила клетчатой рубашкой.
"Ну что за куколка?", "Джастин - счастливчик", "Мечтаю о такой же фигуре", "Все красиво, только макияж старит тебя", - писали поклонники.
По информации на сайте IMDb, Хейли Род Бибер (урожденная Болдуин) – американская модель и телеведущая, дочь актера Стивена Болдуина и племянница Алека Болдуина.
Родилась 22 ноября 1996 года в Тусоне, штат Аризона. Ее мать – графический дизайнер Кенния Деодато Болдуин является бразильянкой итальянского и португальского происхождения.
С сентября 2018 года замужем за музыкантом Джастином Бибером.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2044691-zhena-bibera-ustroila-zharkuyu-fotosessiyu-dlya-reklamy-victorias-secret/