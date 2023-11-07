Пэрис Хилтон воссоздала образы из нулевых в Международный день спортивных костюмов
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6 ноября отмечается необычный праздник - Международный день спортивных костюмов. Пэрис Хилтон придала этому дню свой стиль - светская львица показала серию фото в розовых костюмах, передает NUR.KZ.
Розовые велюровые спортивные костюмы, телефон-раскладушка в стразах, чокеры и серьги-кольца - самые яркие элементы женской моды нулевых. В то время Пэрис была одним из главных трендсеттеров. Два десятилетия спустя, 42-летняя звезда реалити воссоздала легендарные образы того времени. Повод подвернулся как раз кстати - 6 ноября отмечался Международный день спортивного костюма.
"Поздравляю всех с Национальным днем спортивного костюма! Я всегда была их главным амбассадором... до тех пор, пока вы на самом деле не тренируетесь в них", - шутливо подписала публикацию Пэрис.
Ранее мы рассказывали, как живет и чем занимается Пэрис Хилтон.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2044473-peris-hilton-vossozdala-obrazy-iz-nulevyh-v-mezhdunarodnyy-den-sportivnyh-kostyumov/