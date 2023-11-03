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"Так гармонично": поклонники Веры Брежневой оценили образы из нового клипа певицы

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Вера Брежнева
Вера Брежнева. Фото: instagram.com/ververa

Вера Брежнева поделилась яркими кадрами с фотосессии, сделанной во время съемок ее последнего клипа. Певица предстала в самых разных образах, передает NUR.KZ.

Исполнительница хитов «Любовь спасет мир» и «Доброе утро» недавно выпустила несколько видеоклипов в поддержку своего первого украиноязычного мини-альбома «Дякую». Во время съемок Брежнева не упустила возможности попозировать не только перед видеокамерами, но и для фотообъективов. 41-летняя певица примерила на себя уличный стиль, а также предстала в образе птицы в клетке.

Поклонники украинской дивы поспешили прокомментировать ее новые работы.

«Все, что Вы делаете сейчас, так гармонично, Вам идет!», «Красиво по-настоящему», «Какие фото яркие и солнечные», – поддержали Веру фанаты.

Ранее мы сообщали, что Брежнева впервые заговорила о разводе. А старшая дочь певицы весной снималась топлес в лесу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2044042-tak-garmonichno-poklonniki-very-brezhnevoy-otsenili-obrazy-iz-novogo-klipa-pevitsy/

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