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Наталья Подольская показала подтянутую фигуру в бикини (фото)

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Наталья Подольская в купальнике и шляпе на отдыхе
Наталья Подольская на отдыхе. Фото: instagram.com/nataliapodolskaya

41-летняя Наталья Подольская похвасталась подтянутой фигурой в купальнике. Фотографии с пляжа певица выложила в свой Instagram-аккаунт, передает NUR.KZ.

Надев черное мини-бикини, Подольская отправилась плескаться и загорать. На первом фото в карусели Наталью запечатлели в воздухе - исполнительница эффектно прыгает в воду, придерживая шляпку рукой. Остальные фото получились не менее атмосферными - певица улыбалась и, судя по всему, отлично проводила время.

"Я просто не могла оставить Вас без фото в купальнике. Вы бы меня не простили", - обратилась к подписчикам Подольская.

Яркие снимки не остались без внимания подписчиков. Нашлись и те, кто пристыдил 41-летнюю мать двоих детей за слишком откровенные фото.

"Удивляюсь вашему самомнению. Если вы нравитесь в купальнике своему мужу, это не значит, что всем остальным очень приятно вами любоваться. Не заблуждайтесь. А вас в детстве не учили, что скромность украшает девушек, а не фото в купальнике на всеобщее обозрение", - написали Наталье в комментариях.

Однако, абсолютное большинство фанатов выразили восхищение эффектными фото певицы.

"Спортивная, подтянутая, красота! Не слушайте этих злопыхателей!", "В 41 год так шикарно выглядеть, молодец, Звезда", "Фигура идеальная", - отметили читатели.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2043920-natalya-podolskaya-pokazala-podtyanutuyu-figuru-v-bikini-foto/

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