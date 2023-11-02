"Киркоров или Джокер?": Молданазар преобразился до неузнаваемости для фильма (видео)

Галымжан Молданазар шокировал своих поклонников тотальным преображением. Музыкант предстал в новом образе для съемок в фильме, передает NUR.KZ.

Молданазар опубликовал видео в своем Instagram-аккаунте. На кадрах казахстанский музыкант сидит в кресле колориста – мастер окрашивает ему волосы, брови и бороду. Финальный результат можно лицезреть уже в конце видео – Галымжан предстал «обесцвеченным». Образ завершили кровоподтеки и пластырь на лице – новоиспеченный актер готовится к дебюту в кино.

Фанаты не сразу узнали любимого артиста. "Подумала Киркоров, не в обиду", "Джокера напомнил", "Шикарный образ", - написали подписчики Молданазару в комментариях.

Галымжан Молданазар — казахстанский музыкант, певец, исполняющий песни на казахском языке, солист группы Moldanazar.