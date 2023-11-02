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"Киркоров или Джокер?": Молданазар преобразился до неузнаваемости для фильма (видео)

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Галымжан Молданазар в новом образе
Галымжан Молданазар. Фото: instagram.com/moldanazar

Галымжан Молданазар шокировал своих поклонников тотальным преображением. Музыкант предстал в новом образе для съемок в фильме, передает NUR.KZ.

Молданазар опубликовал видео в своем Instagram-аккаунте. На кадрах казахстанский музыкант сидит в кресле колориста – мастер окрашивает ему волосы, брови и бороду. Финальный результат можно лицезреть уже в конце видео – Галымжан предстал «обесцвеченным». Образ завершили кровоподтеки и пластырь на лице – новоиспеченный актер готовится к дебюту в кино.

Фанаты не сразу узнали любимого артиста. "Подумала Киркоров, не в обиду", "Джокера напомнил", "Шикарный образ", - написали подписчики Молданазару в комментариях.

Галымжан Молданазар — казахстанский музыкант, певец, исполняющий песни на казахском языке, солист группы Moldanazar.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2043760-kirkorov-ili-dzhoker-moldanazar-preobrazilsya-do-neuznavaemosti-dlya-filma-video/

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