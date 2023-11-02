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Экс-солистка "КешYOU" Акбота Сейтмагамбет появилась в эффектном мини-платье

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Акбота Сейтмагамбет
Акбота Сейтмагамбет. Фото: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Отечественная актриса, певица и телеведущая Акбота Сейтмагамбет показала новый образ. Свежее фото Акбота разместила в своем Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

"Каждый сам по себе, идет своей жизненной дорогой и по своему желанию. Каждый достигнет своей высоты. Бесспорно", - написала она.

Экс-солистка "КешYOU" запечатлелась на фото в эффектном мини. Волосы артистка собрала в аккуратный хвост. Образ украсили большие розовые клипсы в форме сердца.

"Милая сияющая принцесса", "Самая красивая и очаровательная девушка", "Как я влюблен в Акботу", "Жара, жара", "Нет тебя нежней и прекрасней", - высказали свои комплименты пользователи соцсети, оставив смайлики в виде огня и сердец.

Ранее экс-супруга актера Даурена Айдаркулова и мать его двоих детей Акбота Сейтмагамбет рассказала, какими качествами должен обладать ее будущий муж.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2043701-eks-solistka-keshyou-akbota-seytmagambet-poyavilas-v-effektnom-mini-plate/

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