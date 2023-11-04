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"Не завидуйте": 19-летняя дочь Чарли Шина и ее подруга снялись в кружевном белье

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Эшли Шван и Сэми Шин
Эшли Шван и Сэми Шин. Фото: instagram.com/samisheen

Дочь Чарли Шина и Дениз Ричардс, Сэми Шин, снялась в откровенном образе в честь прошедшего Хэллоуина и порадовала своих фанатов, передает NUR.KZ.

Публикация появилась на ее странице в Instagram на днях.

"Счастливого Хэллоуина. Мы подготовили для тебя угощение", — подписала модель пост.

Сэми позировала перед камерой в белом комплекте нижнего белья, состоящем из кружевного полупрозрачного бюстгальтера и трусов на высокой посадке. При этом ее внешний вид дополнили высокие чулки на подтяжках.

Вместе с ней в фотосессии снялась ютуберша Эшли Шван, которая примерила голубой комплект кружевного белья.

"Лучшая коллаборация", " Вот это ангелы Чарли", "Нет ничего плохого в том, чтобы быть красивой моделью. Не завидуйте", "Ущипните меня, неужели это происходит на самом деле". "Красотки Сэми и ее подруга Эшли", - писали поклонники.

Отметим, ранее сообщалось, что в начале этого года Сэми Шин завела аккаунт на OnlyFans. Ее отец, Чарли Шин, вначале был против этого, но затем дал понять, что смирился с решением дочери. Мать же поддержала дочь и даже сама завела там страничку.

Чарли Шин и Дениз Ричардс встретились на съемках фильма "Спросите Синди" в 2000 году. Но серьезные отношения у пары завязались после съемок сериала "Крученый город" в 2001 году. Через три месяца после первого свидания Шин и Ричардс решили связать себя узами брака. Свадьба состоялась 15 июня 2002 года, передает People.

В марте 2004 года на свет появилась Сэм Джей Шин.

Спустя всего несколько месяцев после рождения Сэми пара объявила о предстоящем рождении второго ребенка. Однако находясь на шестом месяце беременности, Дениз подала на развод. После развода с Шином Ричардс родила дочь Лолу Роуз Шин 1 июня 2005 года.

17 ноября 2015 года Чарли Шин подтвердил свой ВИЧ-положительный статус. Сообщалось, что Ричардс уже знала об этом задолго до официального заявления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2043690-ne-zaviduyte-19-letnyaya-doch-charli-shina-i-ee-podruga-snyalis-v-kruzhevnom-bele/

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