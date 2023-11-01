"Люблю добавлять краски в жизнь": Анна Заворотнюк обворожила своим аутфитом

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк представила новый образ своим фанатам. Анна собрала комплименты и получила высокую оценку пользователей соцсети, передает NUR.KZ.

"Когда ощущаешь себя красиво, мир вокруг тебя расцветает. Уходит какая-то неловкость, угловатость движений, хочется прямо держать осанку и разговаривать медленней.

Очень люблю романтизировать обычную жизнь, добавлять в нее свои краски, эксперименты с образами и настроением, наряжайтесь без повода, дамы и господа", - написала она.

Ее аутфит пришелся по душе фолловерам, которые отметили, что у Анны прекрасный вкус и отличная фигура.

"Ну до чего же ты красивая!", "Мы уверены, что любая одежда будет выглядеть прекрасно на тебе", "Красивая и так", - отмечено в комментариях.