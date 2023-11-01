"Мистически, загадочно и впечатляюще": образы звезд шоу-бизнеса на Хэллоуин-2023

Хэллоуин - праздник, вызывающий противоречивые эмоции. Но для кого-то это возможность проявить фантазию, что с удовольствием и делают звезды шоу-бизнеса. NUR.KZ предлагает посмотреть на оригинальные образы знаменитостей.

Российская телеведущая Виктория Боня на праздник Хэллоуин впервые показала лицо после пластики. По ее словам, "зловещий" макияж позволил скрыть отеки после операции. Фото, на котором она запечатлелась с дочерью, Боня опубликовала в Instagram.

Егор Крид предстал в образе вампира. Однако, несмотря на столь жуткий вид, сумел очаровать своих подписчиков в соцсети.

"Мистически, загадочно и впечатляюще! Вампирская тема - отдельный вид искусства!", "Если он вампир, то можно до последней капли крови", "Требую сняться в хорроре", - написали они.

А вот экс-супруга рэпера Моргенштерна появилась в образе сексуальной блондинки. Подписчики в Instagram отметили, что в таком образе Дилара Зинатуллина очень соблазнительна.

42-летняя американская актриса и певица Пэрис Хилтон подразила Бритни Спирс, повторив ее образ стюардессы из клипа Toxic. Фото появились в ее Instagram-аккаунте.

Американская певица Деми Ловато предпочла для Хэллоуина не страшный, а сказочный образ Белоснежки. Фоловеры в соцсети оценили ее преображение.

В образе очаровательной ведьмы появилась турецкая актриса Фахрие Эвджен. В соцсети можно увидеть фото и ее старшего сына Карана, который тоже отметил Хэллоуин.

Турецкая актриса Мерве Болугур, сыгравшая роль в сериале "Великолепный век", тоже примерила жуткий образ. Но не все подписчики в Instagram остались в восторге от подобного перевоплощения.

Иранская модель Махлага Джабери поделилась в ленте новыми фото, на которых попозировала в образе для Хэллоуина. Девушка весело отметила праздник.

Казахстанская певица Say Mo тоже подготовилась к Хэллоуину. Она появилась в образе зловещей куклы-убийцы Чаки. В канун праздника исполнительница поделилась новой порцией фото в этом облике.