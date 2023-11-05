"В чем секрет твоей молодости?": 60-летняя Деми Мур показала фото в бикини под водопадом

Американская актриса Деми Мур поделилась в соцсетях кадрами из путешествия по Гранд-Каньону. На одном из фото 60-лентяя знаменитость позирует в бикини под водопадом, передает NUR.KZ.

Снимки появились на странице Деми Мур в Instagram.

Она рассказала, что еще в сентябре отправилась в путешествие по Гранд-Каньону на реке Колорадо.

"Мы смеялись, плакали и создали связь на всю жизнь, которую я навсегда сохраню в своем сердце. Я никогда по-настоящему не смогу описать, как это недавнее погружение в природу повлияло на меня", – поделилась актриса.

На одном из кадров женщина стоит в черном бикини под водопадом. Подписчики обратили внимание на это фото, восхитившись фигурой актрисы.

"Красивая фигура", "Богиня", "Такая красивая", "Обалденное фото", "Деми, ты выглядишь потрясающе", "Невероятная Деми, в чем секрет твоей молодости и привлекательности?" – написали они.

Добавим, что, по данным с сайта Кино-театр.ру, Деми Мур родилась 11 ноября 1962 года в городе Росвеле (штат Нью-Мексико). Ее настоящие имя – Деметрия Гинес.

На съемочную площадку Деми привела мать, имевшая связи на телевидении и помогшая дочери получить ее первую роль в телесериале "Больница общего профиля". В 1985 году режиссер Дж. Шумахер предложил Деми роль Джулии в фильме "Огни Святого Эльма".

Спустя год она появилась в фильме "Уйздом", где сыграла подружку гангстера, вообразившего себя новым Робином Гудом.

Уже являясь одной из самых богатых женщин Голливуда, в 1991 году она организовала собственную производственную фирму "Moving Pictures".