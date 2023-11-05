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"Люблю тебя, королева": фанаты оценили новые образы Билли Айлиш

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Билли Айлиш
Билли Айлиш. Фото: instagram.com/billieeilish

Американская певица Билли Айлиш снялась в различных красочных образах для всемирно известного модного бренда. Коллаборация фанатам пришлась по душе, передает NUR.KZ со ссылкой на соцсети бренда.

Певица Билли Айлиш посотрудничала с очередным модным брендом – на этот раз она поучаствовала в фотосессии, примерив разные красочные образы. Суть модной кампании в том, что бренд запустил коллекцию одежды, при изготовлении которой не пострадало ни одно животное (animal-free products).

Айлиш предстала сразу в нескольких образах: костюме со шляпой с логотипом бренда, джинсовой двойке-оверсайз, в широкой рубашке и шортах и еще нескольких нарядах.

Поклонникам коллаборация Айлиш с брендом очень понравилась.

"Лучшая коллекция 2023 года", "Великолепно", "Красиво", "Люблю тебя, королева", "Как можно не любить Гуччи, если все прекрасное начинается с Билли Айлиш", – пишут фанаты в комментариях.

Один из поклонников процитировал завирусившуюся в соцсетях песню Армани Уайта про певицу под фото с черной рубашкой.

"Большая футболка с черным верхом Билли Айлиш (Black top big T-shirt)", – гласит комментарий.

По информации на сайте IMDb, Билли Айлиш Пайрэт Бейрд О'Коннелл родилась 18 декабря в Лос-Анджелесе, Калифорния. Исполнительница таких хитов, как "Bad Guy" и "No Time to Die" – саундтрека за фильм о Джеймсе Бонде, удостоенного премии "Оскар". Также является лауреаткой "Грэмми".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2043481-lyublyu-tebya-koroleva-fanaty-otsenili-novye-obrazy-billi-aylish/

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